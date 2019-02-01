Власти: Предпенсионеры Карелии полностью устраивают работодателей

Управление труда и занятости региона заявляет о том, что предпенсионеры Карелии находятся в хорошей профессиональной форме, что исключает основания для их увольнения работодателями.

Главный государственный инспектор труда в республике Карелия Михаил Петинов на заседании рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста заявил о том, что в регионе не замечено большого объема обращений от предпенсионеров с жалобами на ущемление прав.

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