Власти предупредили о «массовом взрыве» в одном из районов Карелии

Взрывные работы запланированы на 28 марта в Питкярантском районе Карелии.

Об этом сообщили в местной администрации.

«На месторождении гнейсо-гранитов „Нюрин-Саари-1“ ООО „Питкярантский карьер нерудных ископаемых“, будет осуществлено производство массового взрыва. После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, доступ в опасную зону будет прекращен», — говорится в сообщении.

Ограничения будут дейстоввоать с 10.00 до 19.00.