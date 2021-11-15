Власти придумали способ идентификации привитых от коронавируса по их личным фотографиям

Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями.

Об этом рассказал «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник.

По его словам, этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава. Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей, считает собеседник «Известий».

Сейчас QR-код не содержит персональных данных (на устройстве проверяющих отображаются первые буквы фамилии, имени и отчества того, кому он оформлен). То есть необходимо сличать сертификат с паспортом, а с появлением фотографии эта необходимость отпадет, считает собеседник «Извести».

Открытым остается вопрос об источнике фотографий вакцинированных. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем, то есть фактически селфи. Также возможна схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС) — как и «Госуслуги» она поддерживается «Ростелекомом» и сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов.