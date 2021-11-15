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Власти придумали способ идентификации привитых от коронавируса по их личным фотографиям

Новости. Общество
09:00, 18 Ноября 2021
фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями.

Об этом рассказал «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник.

По его словам, этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава. Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей, считает собеседник «Известий».

Сейчас QR-код не содержит персональных данных (на устройстве проверяющих отображаются первые буквы фамилии, имени и отчества того, кому он оформлен). То есть необходимо сличать сертификат с паспортом, а с появлением фотографии эта необходимость отпадет, считает собеседник «Извести».

Открытым остается вопрос об источнике фотографий вакцинированных. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем, то есть фактически селфи. Также возможна схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС) — как и «Госуслуги» она поддерживается «Ростелекомом» и сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов.

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Комментарии

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Эно
2021-11-18 10:38:23
ГоликовуПопову вакцинировать, чипировать и сделать наколку на лбу
Leopol'd
2021-11-18 10:18:14
Далее придётся ужесточить ответственность за подделку. Из справки, планово сохдается альтернативный документ, подтверждающий личность.
И это не считая того, что надо налево и направо отчитываться о своих медицинских данных (болел/не болел, сдал/не сдал анализ, сделал /нет прививку)...
Лана Текучева
2021-11-18 10:06:45
"Звезду Давида" и в гетто.
Гражданин
2021-11-18 09:57:18
Вы всех пометьте браслетами как на курортах.
Не надо бумажки показывать.
Три цвета.
Красный - разрешено все "All inclusive".
Зеленый - с ограничениями.
Голубой - изгой.
Paco
2021-11-18 09:48:33
Вообще, складывается отчетливое впечатление, что властьпредержащие все же умеют работать. Когда им сильно надо. Или просто хорошо в ноты попадают. Такое же бы единодушие и прилежание при развитии агропромышленного комплекса, или, например, в область заводостроения. Да видать, недосуг...
VladPTZ
2021-11-18 09:33:38
Ага, щас под предлогом короновируса, в принудительном порядке соберут биометнтю, чтоб каждая камера потом докладывада куда ты пришол с кем и зачем.
amez
2021-11-18 09:07:42
Лучше уж сразу на лоб чёрный квадрат, исчезающей через полгода мастикой. Женщинам разрешить на запястье.
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