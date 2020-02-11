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Власти признали вред от упразднения института главных архитекторов в Карелии

Новости. Общество
16:42, 12 Февраля 2020
фото: "Столица на Онего"
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Начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова заявила о нехватке профессиональных кадров, который могли бы контролировать градостроительную деятельность в населенных пунктах.

Об этом Алипова заявила на заседании профильного комитета парламента республики, где обсуждался вопрос о ходе подготовки Перечня исторических поселений в Карелии.

"Сейчас проблема как раз в кадровом составе. В тех людях, которые, собственно говоря, и занимаются вопросами регулирования градостроительной деятельности, решением вопросов нового строительства… Более десятка лет назад был упразднен институт, который долго существовал, - институт главных архитекторов муниципальных образований. Сортавала у нас потеряла, ну наверно, даже больше десяти лет назад последнего своего главного архитектора. Петрозаводск чуть больше продержался в этом плане", - сказала Юлия Алипова. Она пояснила, что на местах не всегда имеются грамотные специалисты.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-12 17:25:22
Не так. Просто работы им мало. А зарплату каждый месяц платить надо.
Сеня
2020-02-12 17:11:28
Кто принимал это решение , тот вредитель и его надо под суд отдавать . Сколько всего в городе нагородили , неизвестно ни кому , прокурору тем более .
zanoza
2020-02-12 17:05:37
Ну и кто принял это вредоносное решение об упразднении института главных архитекторов, просим озвучить фамилию вредителя.
Гостья
2020-02-12 17:11:32
zanoza,

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