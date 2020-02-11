Власти признали вред от упразднения института главных архитекторов в Карелии

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова заявила о нехватке профессиональных кадров, который могли бы контролировать градостроительную деятельность в населенных пунктах.

Об этом Алипова заявила на заседании профильного комитета парламента республики, где обсуждался вопрос о ходе подготовки Перечня исторических поселений в Карелии.

"Сейчас проблема как раз в кадровом составе. В тех людях, которые, собственно говоря, и занимаются вопросами регулирования градостроительной деятельности, решением вопросов нового строительства… Более десятка лет назад был упразднен институт, который долго существовал, - институт главных архитекторов муниципальных образований. Сортавала у нас потеряла, ну наверно, даже больше десяти лет назад последнего своего главного архитектора. Петрозаводск чуть больше продержался в этом плане", - сказала Юлия Алипова. Она пояснила, что на местах не всегда имеются грамотные специалисты.

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