Власти продают акции "Кареллеспрома" на пике прибыльности

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Лесопромышленный холдинг "Кареллеспром", акции которого выставили на торги власти Карелии, увеличил чистую прибыль в 2018 и 2019 годах.
Об этом говорят данные бухгалтерского баланса, которые содержатся в документации к аукциону по продаже пакета акций компании. Чистая прибыль холдинга за 2018 год составила 263,4 млн рублей, что в 3 раза больше по сравнению с 2017 годом.
За январь-март 2019 года – этот период указан в бухгалтерском балансе – чистая прибыль компании достигла 90,2 млн рублей, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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