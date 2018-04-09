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Новости. Общество
19:11, 09 Апреля 2018

Власти продолжают спасать Петрозаводск от затопления

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Работы по откачке паводковых вод в Петрозаводске продолжаются, сообщили в мэрии города.

К вечеру понедельника, 9 апреля, работы проведены по следующим адресам:
ул. Мончегорская, 38, ул.Муезерская, 61, ул.Щербакова, 38, на перекрестках улиц Кирова и Титова, Чехова и Ломоносова, Щербакова и Некрасова.

Воду также откачивали на Лесном проспекте, во дворе дома №30В по Октябрьскому проспекту, на улице Древлянка, 20, а также у средней школы №14 на улице Шотмана. Обследования проводились на улицах Инженерная, Логмозерская и на проезде Тидена.

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