Власти, профсоюзы и бизнес договорились, что делать с работниками обанкроченных предприятий Карелии

Компании, которые создаются на месте обанкроченных или реорганизованных предприятий Карелии, будут принимать их сотрудников на работу.

Такое обязательство взяли на себя компании, входящие в Союз работодателей Карелии. Это обязательство прописано в соглашении Союза с правительством и профсоюзами.

Согласно документу, если новое предприятие создается на базе обанкроченной организации, то оно обязано отдать его бывшим сотрудникам не менее 75% рабочих мест.

Кроме того, им обещано сохранение прежних социальных гарантий и льгот, предусмотренных в коллективных договорах и соглашениях.

Такое же правило будет действовать в том случае, когда новое предприятие создается на базе компании, прошедшей реорганизацию.