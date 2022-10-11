Власти пытались отдать в аренду частникам причал для яхт на Онежском озере в Карелии

Аукцион на право аренды комплекса причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте в Карелии не состоялся.

Это следует из протокола по итогам проведения торгов, которые проводил Фонд госимущества Карелии.

В аренду пытались сдать весь комплекс сооружений: волнозащитную дамбу и берегоукрепление, плавучий причал на 30 яхт, причал-понтон, здание охраны, служебную площадку и техническое помещение.

Начальный размер годовой арендной платы был установлен в размере почти 2 млн рублей, но никто не захотел участвовать в аукционе. На торги не было подано ни одной заявки.