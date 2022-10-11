890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Глава Карелии назвал размер выплат семьям мобилизованных жителей республики
13.10.2022 17:20
Съемки фильма в Карелии вызвали недовольство среди части населения, а ночью декорации разрушили  
Сегодня 06:40
Спасающегося от НАТО гражданина Финляндии поймали на границе в Карелии
13.10.2022 13:16

Власти пытались отдать в аренду частникам причал для яхт на Онежском озере в Карелии

Новости. Общество
11:59, 14 Октября 2022
фото: из аукционной документации

Новости партнеров

  Аукцион на право аренды  комплекса причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте в Карелии не состоялся.

Это следует из протокола по итогам проведения торгов, которые проводил Фонд госимущества Карелии.

В аренду пытались сдать весь комплекс сооружений: волнозащитную дамбу и берегоукрепление, плавучий причал на 30 яхт, причал-понтон, здание охраны, служебную площадку и техническое помещение.

Начальный размер годовой арендной платы был установлен в размере почти 2 млн рублей, но никто не захотел участвовать в аукционе. На торги не было подано ни одной заявки.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.10.2022, 10:45
На границе с Финляндией ребенка развернули назад и лишили визы
10.10.2022, 20:30
Финское консульство возвращает россиянам паспорта без виз
10.10.2022, 09:34
Непонятный объект осветил небо над Онежским озером в Карелии (ФОТО)
11.10.2022, 19:32
Военком сообщил, почему жителям Карелии продолжают приходить повестки
11.10.2022, 20:30
Финские таможенники рассказали про новые запреты
08.10.2022, 14:32
Отдыхающих Петрозаводска предупреждают об опасности в парке на площади Кирова

Аналитика

13.10.2022 12:42
Честный взгляд
«Дорогие мои старики…»
Многодетная мама в Петрозаводске открыла пансионат для пожилых людей с уютным и теплым названием «Северянка».
Кто подсунул взятку экс-главе Минтранса Карелии
12.10.2022 13:49
«Нас прессовали»
11.10.2022 14:10
Одна земля: как символическая капсула объединит Петрозаводск и Луганск
10.10.2022 12:10
Крепкое рукопожатие Кайдалова
07.10.2022 09:44
В Карелии обсудили перспективы экспортной деятельности
05.10.2022 11:55
«Куда вы дели полтора миллиона рублей?»
04.10.2022 13:39
Вся аналитика

Чтиво

13.10.2022 10:07
Без политики
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
Проектный офис развития Арктики создаст этнологическую карту Баренц-региона.
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
04.10.2022 13:20
Пилит и получает кайф
03.10.2022 13:56
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.