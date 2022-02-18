Власти района Карелии сообщили о последствиях обрушения кровли дома под снежной массой

Жители разрушенного снежной массой дома в Кеми были вынуждены перебраться в гостиницу и к родственникам.
18 февраля в 18 часов 30 минут произошло обрушение кровли в одноэтажном деревянном семиквартирном доме, расположенном по адресу: Кемь, ул. Октябрьская, 18.
Как сообщает паблик районной власти, погибших и раненых нет. Один житель дома помещен в гостиницу, остальные разошлись по родственникам.
Полицейские охраняют дом, чтобы исключить случай мародерства и вандализма.
Ранее были опубликованы фото с места происшествия.
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