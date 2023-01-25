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Власти района в Карелии, «запустившие» многоквартирный дом, попали под суд

Новости. Общество
11:52, 27 Февраля 2023
фото: © fb.ru

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В Пряжинском районе прокуратура заинтересовалась домом, в который местная администрация больше года не могла найти управляющую компанию.

Прокуратура Пряжинского района проверила соблюдение жилищного законодательства в деятельности местной администрации.

В сентябре 2020 года по распоряжению местных властей в многоквартирный дом в поселке Матросы была временно, на 1 год, назначена управляющая компания.

По истечению года эта компания прекратила обслуживание дома. А, поскольку новой обслуживающей организации выбрано не было, собрания жильцов и открытый конкурс не проводились, то дом остался попросту без управляющей компании.

За год без управляющей компании в доме было обнаружено множество нарушений — протечки кровли, антисанитария, ненадлежащее содержание чердака и подвала. Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд с требованием признать бездействие властей района незаконным и обязать провести открытый конкурс для управления домом.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры, и сейчас уже идут необходимые конкурсные процедуры.

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