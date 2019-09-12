Власти рассказали, что изменится в налоговом законодательстве Карелии с 2020 года

Парламент Карелии 12 сентября поддержал целый ряд изменений в налоговом законодательстве республики. Некоторые из них еще будут корректироваться, но большинство вступит в силу с 1 января 2020 года.

Семьи, имеющие трех и более детей, будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры.

Также парламент одобрил законопроект, предусматривающий снижение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в туристическом бизнесе.

Планируется освобождение от налогообложения компаний, которые являются собственниками объектов культурного наследия регионального значения. Такую льготу они получат при условии выполнения работ по сохранению архитектурных памятников на общую сумму от 1 млн рублей и более, в течение трех налоговых периодов с даты приемки выполненных работ.

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