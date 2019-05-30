Власти рассказали, почему перестали работать часы на башне Главпочтамта в Петрозаводске

Восстановление встроенного в здание механизма старинных часов должно войти в следующий этап реставрации "Дома связи".

Часы прекратили работу вследствие полного износа одной из деталей, сообщили в правительстве региона.

Восстановление встроенного в башню часового механизма состоится на втором этапе реставрации здания почтового отделения в Петрозаводске.

Сейчас карельским филиалом Почты России ведутся переговоры с профильной организацией по оценке стоимости и определению сроков проведения ремонтных работ старинных часов на башне. По итогам обследования часов, после проведения необходимых конкурсных процедур подрядчик приступит к реставрации механизма, заявили в карельском правительстве.