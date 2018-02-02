Власти решили изменить движение маршруток в Петрозаводске с 12 февраля

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подпишет соответствующее постановление в ближайшие дни.

Как пояснили в мэрии, изменение схемы движения общественного транспорта с 12 февраля связано, в том числе, с ограничением по массе при движении автомобилей по нескольким городским мостам.

Так, путь следования маршрута автобусов №3 вместо движения по мосту на улице Мерецкова будет пролегать через мост на Комсомольском проспекте, после чего - по улице Гоголя, улице Антикайнена и далее по прежней схеме движения.

Изменяется маршрут автобуса №8: с улицы Зайцева (и обратно) они будут двигаться по набережной Варкауса, а не по Октябрьскому проспекту, как сейчас, что позволит компенсировать временное отсутствие движения в этом районе троллейбусов второго маршрута.

"Такое изменение в транспортную схему внесено по пожеланиям горожан, чтобы обеспечить прямое сообщение от набережной Варкауса до проспекта Ленина", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Автобусы маршрута №9 с 12 февраля начнут заезжать в район новостроек "Свиристель" и "Облака", где оборудован новый остановочный пункт "Улица Энтузиастов".

"Кардинально меняется путь следования автобусов 19-го маршрута: выезжая с Древлянки, они проследуют по Лесному проспекту до Кукковки, где станут заезжать на "Улицу Энтузиастов", а затем по проспекту Александра Невского и далее - по своему маршруту. Двигаясь в обратном направлении, автобусы маршрута №19 с проспекта Александра Невского будут поворачивать направо - на Комсомольский проспект, откуда через Гоголевский путепровод проследуют на Древлянку. Таким образом, идя навстречу пожеланиям жителей, мы напрямую связываем район новостроек "Свиристель" с Центром города, а район ДСК с районом Республиканской больницы", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта.

Изменится схема движения автобуса №20: вместо следования по мосту на улице Мерецкова, автобусы после остановки "Травмпункт" поедут по улице Гоголя до моста на Комсомольском проспекте, затем на проспект Александра Невского и далее - на прежний маршрут.

Маршруты №21 и №22 в обход моста на Мерецкова пролягут по Комсомольскому проспекту и улице Гоголя.

Автобусы девятнадцатого и двадцать пятого маршрутов поедут не по мосту Марка Пименова, а по Советскому мосту (от улицы Правды до площади Кирова).

Маршрут №26 (при следовании автобусов от Центра города к Ключевой) пройдет от Комсомольского проспекта до микрорайона "Свиристель", после чего вернется к стандартной схеме движения.

Для того чтобы обеспечить связь района улиц Мерецкова – Антикайнена с микрорайоном Ключевая, существенно изменяется 29-й маршрут: раньше от СКЗ автобусы следовали по Первомайскому проспекту с заездом к железнодорожному вокзалу. Теперь этот поворот не предусмотрен. На маршруте работают автобусы с пониженной массой, на которые не распространяется ограничение на движение по мосту на улице Антикайнена, поэтому 29-й маршрут через этот мост напрямую пролегает до проспекта Александра Невского и далее - на Ключевую.