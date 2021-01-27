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"Власти России принимают меры, чтобы избежать дефицита товаров из-за регулирования цен"

Новости. Общество
21:05, 27 Января 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Представитель Кремля отметил, что регулирование цен на продукты иногда может приводить к дефициту.

Власти РФ знают о возможной проблеме дефицита продуктов из-за регулирования цен и принимают необходимые меры, чтобы не допустить такой ситуации. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Комментируя информацию о том, что регулирование цен на базовые продукты питания может привести к дефициту товаров, представитель Кремля заметил: "Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита". "Это тоже хорошо известно правительству, и правительство работает над тем, чтобы это не происходило", - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главная цель поручений главы государства в этой сфере - "удерживание под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменений международной конъюнктуры", и эти поручения эффективно исполняются кабмином.

"Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать определенный уровень, - отреагировал Песков на информацию о том, что цены на сахар и подсолнечное масло оставались выше установленных. - Мы с вами ведем речь о крупных сетях ретейлеров, с коими правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения".

Ранее Счетная палата РФ заявила, что видит системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под регулирование цен.

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