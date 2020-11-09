Власти России упростили выезд за рубеж спортсменов

Минспорта будет направлять списки российских участников международных соревнований в ФСБ и Росавиацию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение федерального правительства, которое позволит российским спортсменам, тренерам, судьям и другим специалистам в области физической культуры выезжать за границу по упрощенным правилам. Как пояснили в российском кабмине, теперь министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию.

Кроме того, подписанное распоряжение снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России. Напомним, ограничения на пересечение российской границы были введены минувшей весной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.