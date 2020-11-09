Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Петрозаводска пожаловались на уродливый ремонт подъезда (ФОТО) 9
Сегодня 07:15
Вирус атакует: в Карелии за сутки еще 320 человек заразились коронавирусом 8
Сегодня 08:42
Депутат Петросовета Анишин объяснил, почему в Петрозаводске врачи иногда не приезжают на вызов 15
Сегодня 11:26
Глава Карелии объяснил, как будет выполняться запрет на посещение магазинов в "неурочные часы" 22
Сегодня 12:30
Жительницу Петрозаводска, устроившую пожар с погибшими, ждет 20 лет лишения свободы 2
Сегодня 12:41
Горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска 9
Сегодня 07:25

Власти России упростили выезд за рубеж спортсменов

Новости. Общество
22:00, 09 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Минспорта будет направлять списки российских участников международных соревнований в ФСБ и Росавиацию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение федерального правительства, которое позволит российским спортсменам, тренерам, судьям и другим специалистам в области физической культуры выезжать за границу по упрощенным правилам. Как пояснили в российском кабмине, теперь министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. 

Кроме того, подписанное распоряжение снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России. Напомним, ограничения на пересечение российской границы были введены минувшей весной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»