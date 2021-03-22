Власти России выделили 12 миллиардов рублей на поддержку трудоустройства безработных граждан

Выделенные средства помогут найти работу более 220 тысячам человек.

Правительство РФ намерено к концу года восстановить занятость населения до уровня, который был в стране перед распространением коронавируса. Об этом заявил 22 марта на совещании с вице-премьерами глава российского кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, для достижения поставленной цели планируется внедрить новый инструмент стимулирования найма.

"Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда (1 МРОТ – 12 792 рубля) на каждого нового сотрудника", – пояснил премьер-министр страны.

Кроме того, как сообщил Мишустин, правительство РФ утвердило правила предоставления этой поддержки.

"Платежи поступят к работодателям в несколько этапов: после того, как сотрудник отработает один месяц, затем – три и полгода. Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 миллиардов рублей уже заложены", – сказал премьер.