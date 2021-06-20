Власти считают, что развитие арктических территорий Карелии даст 18,6 тыс. новых рабочих мест

Развитие районов Карелии, получивших статус территорий Арктической зоны России, потребует создания 18,6 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Дмитрий Родионов на онлайн-совещании по проблемам кадрового обеспечения «Инвестиции в будущее».

По его словам, такое количество вакансий может появиться в результате реализации инвестиционных проектов до 2035 года. Потребность в квалифицированных кадрах на 2021–2026 годы, по оценке правительства, составляет более 4,2 тыс. человек

«Привлечь кадры можно достойной оплатой труда и социальным пакетом», — сказал Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

О причинах кадрового голода предприятий республики читайте в интернет-газете «Вести Карелии».