Реклама
Прислать новость
Школьников Петрозаводска лишают третьего урока физкультуры 3
20.06.2021 21:16
Подозрительный мужчина, на которого уже пожаловались в полицию, вновь замечен у детской площадки в Петрозаводске 6
20.06.2021 14:43
Федеральные СМИ сообщили, что и в каких регионах теперь нельзя без справки о прививке, в том числе в Карелии 3
20.06.2021 18:51

Власти считают, что развитие арктических территорий Карелии даст 18,6 тыс. новых рабочих мест

Новости. Общество
09:24, 21 Июня 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Развитие районов Карелии, получивших статус территорий Арктической зоны России, потребует создания 18,6 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Дмитрий Родионов на онлайн-совещании по проблемам кадрового обеспечения «Инвестиции в будущее».

По его словам, такое количество вакансий может появиться в результате реализации инвестиционных проектов до 2035 года. Потребность в квалифицированных кадрах на 2021–2026 годы, по оценке правительства, составляет более 4,2 тыс. человек

«Привлечь кадры можно достойной оплатой труда и социальным пакетом», — сказал Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

О причинах кадрового голода предприятий республики читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-21 11:15:19
Для самуленка.
Товарищ Сталин, вы большой учёный,
И в языкознаньи знаете вы толк,
А я простой советский заключённый
И мне товарищ серый брянский волк.(с)
Изя
2021-06-21 10:16:32
Тут ясно одно . ничего этого не будет , болтовня , при чём , голимая ))) Судя про троллям так и будет ))) :)
Самуил
2021-06-21 10:07:17
И за это трёт "работяга" быв. старший прапор, ныне поциент новозначный? Да, помню, как-то тёр типа кувалдой "хде-то махал". Оператор кувалдометра. Со всей дури бабахнул кувалдой по скале (работать-то не приучен), а кувалда штука упругая, откат прям в "3-й глаз". "Шишка прилетела мишке прямо в лоб". Зато старшего по годам, но младшего по званию прапора кира построил: "новый, так точно!"
однозначно
2021-06-21 09:45:48
агрекалчнутые все равно работать не будут. С детства не приучены. Горазды только стишки читать и деньги у таких же либерастнутых клянчить.
Off
2021-06-21 09:59:55
однозначно, социопат ..от тебя кирзой несет , за километр . Уверен , что такие как ты , никогда не работали физически . Готовьтесь скоро будете махать киркой на стройках гулага .
.. А ЛДПРовцы , которых ты постоянно склоняешь , будут охранять вас от народа . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
14.06.2021, 18:10
Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»