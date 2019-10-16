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Новости. Общество
16:18, 16 Октября 2019
фото: администрация Петрозаводска

Власти снесут знаменитый газетный киоск у ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

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Городские власти информируют владельцев нестационарных объектов на улицах Ровио, Попова и площади Гагарина о необходимости их демонтажа, сообщается на сайте городской администрации.

Администрация карельской столицы сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.

С 17 по 31 октября в период с 9.00 до 17.00 будет произведен демонтаж остановочного комплекса с двумя павильонами и платежного терминала, расположенных на ул. Ровио, д. 19; металлического киоска, расположенного в районе пл. Гагарина; шиномонтажа и строения для автотранспортных средств на ул. Попова, д. 5.

Демонтированные (перемещенные) объекты будут вывезены на Старую Кукковку.

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Комментарии

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Михаил Сав-Кин
2019-10-16 18:46:09
Откаты кончились, вот и сносят.
Неравнодушный
2019-10-16 17:43:25
Считают все, читать уже давно перестали.
кир
2019-10-16 18:23:49
Неравнодушный, плюс.
zanoza
2019-10-16 17:28:44
Борьба с неугодными киосками и павильонами продолжается :)
Иван Меломан
2019-10-16 17:02:50
Почему у нас все не как у людей? Подъехать к вокзалу людям не представляется удобным! То антитеррористические мероприятия не позволяют близко подъезжать, то не продумано, что те же пятнадцать минут должны быть бесплатными для комфортного отъезда гостей... Теперь ларек убирают, где всегда можно было в дорогу купить газеты и журналы! Да что же это такое?
кир
2019-10-16 16:57:12
Барин, привыкли мы к печатному слову. Хотя сами непечатными говорим. Вся эта электроника, кибернетика не для нас. Нет, мы за, когда украсть можно что-то с их помощью.
nae
2019-10-16 16:37:17
Видать на пл. Гагарина хотят для сборщиков платной парковки ларёк отжать. А вообще я в диком недоумении. Живу в Петрозаводске больше 20 лет. Сколько себя помню в Петрозаводске, столько помню и ларёк с газетами на площади. И вдруг!! самовольно установленный объект :) С чего бы это?
новый
2019-10-16 16:29:21
Рекламный агент Фукс в этом киоске у вокзала всю свою сознательную жизнь газеты покупал.
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