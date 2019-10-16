Власти снесут знаменитый газетный киоск у ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Городские власти информируют владельцев нестационарных объектов на улицах Ровио, Попова и площади Гагарина о необходимости их демонтажа, сообщается на сайте городской администрации.

Администрация карельской столицы сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.

С 17 по 31 октября в период с 9.00 до 17.00 будет произведен демонтаж остановочного комплекса с двумя павильонами и платежного терминала, расположенных на ул. Ровио, д. 19; металлического киоска, расположенного в районе пл. Гагарина; шиномонтажа и строения для автотранспортных средств на ул. Попова, д. 5.

Демонтированные (перемещенные) объекты будут вывезены на Старую Кукковку.