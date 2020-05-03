Власти сообщили, как работают "антивирусные" КПП на дорогах Карелии (ФОТО)

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет проверил, как устроена работа на контрольно-пропускном пункте на въезде в Карелию.

Григорий Шемет посетил КПП на въезде в Карелию, который расположен на 136 км. автодороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску (в районе деревни Каскесручей). Об этом информирует паблик Прионежского района.

Сообщается, что на посту постоянно несут дежурство пять человек: сотрудники ГИБДД, Росгвардии, ЧОПов и медицинский работник.

"На контрольном посту жители других регионов заполняют анкету, где указывают паспортные и контактные данные, срок и адрес места пребывания в республике, наличие контактов с заболевшими людьми. Медицинский работник осматривает граждан на наличие признаков респираторных заболеваний. Всех въезжающих предупреждают об ответственности за нарушение ограничительных мер, введенных в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.