Власти уточнили датировку кладбища в Карелии, которое признано объектом культурного наследия

Управление по охране объектов культурного наследия республики уточнило параметры кладбища у поселка Куркиеки.

Как следует из приказа Управления, в Перечень объектов культурного наследия муниципального значения включено "Кладбище при церкви Иоанна Предтечи XVI-XIX" с новым названием "Старое Куркиекское кладбище" с уточненной датировкой XVI – первая треть XX века.

Оно расположено в 3 км от центра поселке Куркиеки, на берегу ручья Охтоя.

В предмет охраны объекта включены территория кладбища, крупные ели, обнаруженные надгробия и их фрагменты, мемориальная зона и др.