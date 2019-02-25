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Новости. Общество
09:31, 25 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Зотин

Власти уточнили датировку кладбища в Карелии, которое признано объектом культурного наследия

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Управление по охране объектов культурного наследия республики уточнило параметры кладбища у поселка Куркиеки.

Как следует из приказа Управления, в Перечень объектов культурного наследия муниципального значения включено "Кладбище при церкви Иоанна Предтечи XVI-XIX" с новым названием "Старое Куркиекское кладбище" с уточненной датировкой XVI – первая треть XX века.

Оно расположено в 3 км от центра поселке Куркиеки, на берегу ручья Охтоя.

В предмет охраны объекта включены территория кладбища, крупные ели, обнаруженные надгробия и их фрагменты, мемориальная зона и др.

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