Власти увеличивают зарплату почти 9 тысячам бюджетникам Петрозаводска

Зарплата работников всех муниципальных учреждений Петрозаводска с 1 октября вырастет на 4,3%.

Об этом представители администрации города сообщили сегодня на заседании горсовета Петрозаводска. По подсчетам властей, общее число бюджетников, которым увеличат зарплату, превысит 8,7 тысячи человек, пишут "Вести Карелии".

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