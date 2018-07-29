Власти в Карелии запретили доступ к детской площадке, построенной Водяновой

Власти города Кондопога временно запретили доступ на детскую площадку, которую в 2009 году построили в центре города на деньги благотворительного фонда модели Натальи Водяновой "Обнаженные сердца".

"Запретить доступ граждан на территорию объекта детской площадки "Корабль", расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Советов, напротив дома №19 для пользования детским игровым оборудованием детской площадки "Корабль" на срок до производства ремонта оборудования", - говорится в распоряжении мэрии Валерия Анхимова .

Он поручил отделу городского хозяйства и жилищной политики отремонтировать площадку в срок до 18 августа.

"ООО "Русь", осуществляющей оказание услуг по охране детской площадки "Корабль» принять меры по недопущению граждан на территорию детской площадки и пользования его оборудованием, отмечается в документе.