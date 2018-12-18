Власти выделили 194 млн рублей на поставку топлива в районы Карелии

Правительство Карелии выделило субсидию ООО "Карелэнергоресурс" на покупку топлива для районных котельных, сообщает министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК.

"В ближайшее время ООО "Карелэнергоресурс" будет произведена выплата субсидии из регионального бюджета в размере 194 млн рублей, что позволит стабилизировать финансовую ситуацию предприятия. Кроме того, заключены новые контракты с поставщиками топлива, согласовывается график поставок топлива со снабжающими компаниями для обеспечения благоприятной и бесперебойной работы котельных в начале 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день запасы топлива на объектах теплоснабжения "Карелэнергоресурса" позволяют обеспечить бесперебойную работу котельных.

В Беломорском, Сегежском, Муезерском, Кемском, Медвежьегорском, Лоухском, Калевальском и Пудожском районах имеются необходимые запасы топлива. Поставка топлива до котельных осуществляется ежедневно со станций выгрузок автомобильным транспортом.