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Новости. Общество
15:54, 03 Сентября 2018
фото: мэрия Петрозаводска

Власти выяснили, кто устроил свалку рядом с жилым домом на улице Чапаева

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Виновник свалки у контейнерной площадки, расположенной рядом с многоквартирным домом №43 по улице Чапаева, установлен, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"На минувшей неделе на основании поданного специалистами Администрации заявления сотрудники УМВД России по Петрозаводску выявили виновника создания свалки у контейнерной площадки, расположенной рядом с многоквартирным домом №43 по улице Чапаева", - рассказали в мэрии.

"В отношении этого гражданина составлен протокол об административном правонарушении, собранные материалы направлены на рассмотрение в республиканское Министерство по природопользованию и экологии", - добавили в администрации.

В мэрии планируют продолжить сотрудничество с представителями правоохранительных органов в работе по выявлению нарушителей административного законодательства в сфере обращения с отходами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-09-03 18:18:04
Виновника свалки установили,а свалку не устранили. Жителям этого дома нужно чтобы у контейнеров не было свалки и их гораздо меньше волнует кто это устроил и что ему за это будет.
sherhan2
2018-09-03 16:09:12
Влип Монте Кристо.
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