Власти выяснили, кто устроил свалку рядом с жилым домом на улице Чапаева

Виновник свалки у контейнерной площадки, расположенной рядом с многоквартирным домом №43 по улице Чапаева, установлен, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"На минувшей неделе на основании поданного специалистами Администрации заявления сотрудники УМВД России по Петрозаводску выявили виновника создания свалки у контейнерной площадки, расположенной рядом с многоквартирным домом №43 по улице Чапаева", - рассказали в мэрии.

"В отношении этого гражданина составлен протокол об административном правонарушении, собранные материалы направлены на рассмотрение в республиканское Министерство по природопользованию и экологии", - добавили в администрации.

В мэрии планируют продолжить сотрудничество с представителями правоохранительных органов в работе по выявлению нарушителей административного законодательства в сфере обращения с отходами.