Власти зафиксировал резкий рост цен на курицу

Повышение оптовых цен на курицу в январе зафиксировал Минсельхоз.

В материалах министерства сказано, что на 17 января средневзвешенная цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей составила 117,2 тыс. руб. за тонну. Это на 21,8% больше, чем на ту же дату 2018 года.

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