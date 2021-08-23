Власти заявили о росте зарплат до предкризисного уровня

Уровень безработицы по итогам июня снизился до 4,8%, а зарплаты выросли до показателей докризисного уровня.

Об этом в среду сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда последовательно снижается и по итогам июня достиг 4,8% (-1,6 п. п. по сравнению с пиком августа прошлого года). В июле снижение показателя продолжилось. При этом численность рабочей силы и уровень участия в рабочей силе в последние месяцы превышают уровни аналогичных периодов 2019 года. Заработные платы по итогам 5 месяцев текущего года продолжают рост и в целом уверенно превышают докризисные уровни», — говорится в сообщении по итогам работы межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое цитирует ТАСС.

Отмечается, что в то же время ситуация по регионам и отраслям остается неоднородной.

«Минэкономразвития продолжает вести мониторинг, в том числе с учетом реализации уже принятых решений, направленных на восстановление рынка труда», — говорится в сообщении.