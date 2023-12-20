Власти запустили автомобильное движение по временному мосту через реку Шуя в Суоярвском округе

Завершился этап строительства временного моста через мост в Суоярвском районе.

В четверг, 21 декабря, подрядчик запустил автомобильное движение по временному мосту через реку Шуя в Суоярвском муниципальном округе.



Работы ведутся национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в карельском Минтрансе.



Строители приступили к следующему этапу – демонтажу аварийного моста. Техническая готовность составляет порядка 30%. Ширина моста после реконструкции увеличится до 10,9 метра, а его длина - до 83,6 метра.



Завершить все работы должны летом 2024 года, заверили в министерстве.