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Новости. Общество
17:20, 06 Ноября 2018
фото: pxhere.com/ru/photo/579897 / CC0 Public Domain

Властям поселка в Карелии грозит штраф за заросшее сорняками поле

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В Пряжинском районе администрация поселка допустила зарастание пашни в урочище Шомба, за данное нарушение предусмотрен штраф, сообщили в управлении Россельхознадзоре Карелии.

Сотрудники карельского Россельхознадзора провели плановую выездную проверку на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 2,39 га, расположенном в районе урочища Шомба Пряжинского района Карелии.

Земельный участок ранее находился в пользовании совхоза, в настоящее время правообладателем является администрация сельского поселения. Участок относится к сельскохозяйственным угодьям (пашня), а значит, подлежит особой охране.

В ходе проверки установлено, что участок по назначению (для возделывания сельскохозяйственных культур) не используется, почва не обрабатывается. Участок зарос на всей площади растительностью прошлых лет (пыреем ползучим, кипреем узколистным, крапивой двудомной, древесно-кустарниковой растительностью).

Неиспользование участка по назначению приводит к ухудшению качественного состояния земель, отмечают специалисты.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до ста 100 рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Правообладателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений до 30 июня 2019 года, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-11-06 23:16:12
А за бездорожье на тротуарах петрозаводска кто заплатит штраф?
zanoza
2018-11-06 18:01:50
"Земельный участок ранее находился в пользовании совхоза, в настоящее время правообладателем является администрация сельского поселения. Участок относится к сельскохозяйственным угодьям (пашня), а значит, подлежит особой охране."
Вот и работёнка нашлась для администраций поселковых поселений,теперь пашню будут вспахивать :) Где мы живём?Это же страна непуганых идиотов! А кто развалил эти совхозы,которые раньше возделывали поля? Разве поселковые администрации приложили к этому руку?
Мизантроп
2018-11-06 17:41:51
Россиян начали наказывать за борщевик на участках. Первый штраф за заросшие сорняком земли получила подмосковная компания «Юниор», которую обязали выплатить 400 тысяч рублей, сообщает ТАСС. 6 ноября 2018
zanoza
2018-11-06 19:50:27
Мизантроп, так вон с чего всё началось :)
Мизантроп
2018-11-06 21:05:05
zanoza, Закон, вроде с сегодняшнего дня вступил в силу.
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