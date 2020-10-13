Житель Карелии получил в наследство дом и долги

В Олонецком районе женщина умерла и оставила сыну в наследство дом и 240 тысяч рублей долга, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии.

В отделении судебных приставов по Олонецкому району на исполнении находилось производство о взыскании более 240 тысяч рублей в пользу кредитных организаций в отношении женщины, которая умерла в 2019 году.



После смерти матери сын вступил в наследство, унаследовав ее дом, но вместе с тем он стал преемником ее долговых обязательств.

Судебный пристав разъяснил должнику, что в случае неуплаты долга, он может лишиться имущества, доставшегося в наследство.

Мужчина взвесил за и против и оплатил всю сумму задолженности целиком.