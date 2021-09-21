Вместо тысячи слов – видео

Смотрите три новых видеоролика о жилом комплексе «Каскад».

По статистике более 70% жителей в «Каскаде» — семьи с детьми. Почему все больше покупателей выбирают именно этот жилой комплекс? Чем «Каскад» выгодно отличается от других новостроек? Все подробности в видеоролике.

В жилом комплексе «Каскад» есть все для счастливого и беззаботного детства. Уютный двор, где так здорово играть с друзьям. Сквер, где можно кататься на самокате. Лес с речкой для семейных пикников. Три школы в пешей доступности. Новый детский сад рядом с домом. Развивающие клубы и частный детский сад прямо на территории новостройки.

Строительная компания «Век» действительно постаралась сделать так, чтобы в жилом комплексе «Каскад» был счастлив каждый ребенок!

Смотрите один летний денек из жизни Миши в ЖК «Каскад».

В августе строительная компания «Век» совместно с управляющей организацией «ОнегоСтройСервис» и другими партнерами подарили жителям «Новоселье Века» — праздник с живой музыкой, мастер-классами, конкурсами и подарками. На мероприятии было много детей, радости и смеха. Потому что жилой комплекс «Каскад» — это дружные соседи и праздники, которые отмечают всем домом!

Смотрите, как прошло «Новоселье Века».

В жилом комплексе «Каскад» предусмотрено все для счастливой семейной жизни. Тихий и зеленый микрорайон придется по вкусу тем, кто хочет отдохнуть от городского шума и больше времени проводить с семьей.

Стоит отметить, что жилой комплекс «Каскад» занимает 3-е место по потребительским качествам среди всех новостроек Карелии в рамках рейтинга Единого ресурса застройщиков. При этом стоимость квадратного метра ниже рыночной среди проектов такого уровня. Действуют акции и выгодные условия оплаты.

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