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Вместо кошки в дом жителя поселка Карелии зашел вор и вынес имущество на 35 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:37, 22 Июля 2020
фото: © stock.adobe.com
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В Медвежьегорском районе произошла кража, которую совершил мужчина, проникнув в дом через открытое окно, оставленное для кошки, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции в Медвежьегорском районе поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Мужчина указал, что из его квартиры и расположенной рядом хозпостройки пропало принадлежащее ему имущество: телевизионная приставка, электрочайник, триммер, шуруповерт, а также четыре колеса в сборе с летними покрышками и четыре зимние покрышки. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей. Неизвестный в отсутствие хозяина проник в квартиру через незакрытое окно, а в хозпостройку – сорвав засов двери.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – ранее судимый, без определенного места жительства 41-летний гражданин. Часть похищенного имущества он хранил в сарае, в котором временно и проживал.

По его словам, часть имущества он успел сбыть дальнобойщикам. Незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-22 13:31:28
"Котик"-рецидивист :)
Гость
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