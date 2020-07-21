Вместо кошки в дом жителя поселка Карелии зашел вор и вынес имущество на 35 тысяч рублей

В Медвежьегорском районе произошла кража, которую совершил мужчина, проникнув в дом через открытое окно, оставленное для кошки, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции в Медвежьегорском районе поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Мужчина указал, что из его квартиры и расположенной рядом хозпостройки пропало принадлежащее ему имущество: телевизионная приставка, электрочайник, триммер, шуруповерт, а также четыре колеса в сборе с летними покрышками и четыре зимние покрышки. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей. Неизвестный в отсутствие хозяина проник в квартиру через незакрытое окно, а в хозпостройку – сорвав засов двери.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – ранее судимый, без определенного места жительства 41-летний гражданин. Часть похищенного имущества он хранил в сарае, в котором временно и проживал.

По его словам, часть имущества он успел сбыть дальнобойщикам. Незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.