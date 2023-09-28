Внедорожник на повороте сбил велосипедистку в Карелии

В Кеми была травмирована 34-летняя велосипедистка.

В 14.00 в Кеми на пролетарском проспекте автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 55-летний мужчина, сбил велосипедистку. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Наезд произошел во время поворота внедорожника. В результате аварии 34-летняя велосипедистка получила травмы.

Ранее появились подробности аварии, после которого спасатели Карелии вместе с водителями убирали с дороги автомобиль.