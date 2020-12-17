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Внедорожник предпринимательницы из Карелии угнали с парковки в Санкт-Петербурге

Новости. Происшествия
11:43, 18 Декабря 2020
фото: © Fotolia / Tomasz Zajda
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У предпринимательницы из Петрозаводска в Санкт-Петербурге угнали автомобиль Mitsubishi Pajero.

Как стало известно "Фонтанке", утром 16 декабря в полицию Московского района Петербурга обратился 48-летний житель Петрозаводска, работающий водителем в фирме своей жены, которая торгует игрушками. Он рассказал, что в период с 16.30 9 декабря до 11.00 16 декабря с парковки ТЦ "Торговый двор" на Московском шоссе, 7, пропал автомобиль Mitsubishi Pajero 2012 года выпуска.

Черный внедорожник принадлежит 41-летней супруге заявителя.

Сумма ущерба устанавливается.

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