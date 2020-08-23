Внедорожник протаранил резко затормозивший автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре столицы Карелии водитель легковушки предпринял резкое торможение, после чего его "догнал" внедорожник.

Авария с участием машин "УАЗ Патриот" и "ВАЗ-2114" произошла на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького в понедельник, 24 августа, в 01-50. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины двигались по улице Красноармейская в сторону площади Гагарина. Затем водитель легкового автомобиля экстренно затормозил. Двигающийся следом внедорожник врезался в остановившийся автомобиль.

Транспортные средства получили механические повреждения. Через несколько минут водитель "УАЗа" покинул место ДТП.

Камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру" зафиксировали момент ДТП.