Внедорожник пытался протащить фуру по центру Петрозаводска (ВИДЕО)

Большегруз застрял у гостиницы "Северная" в столице Карелии.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", инцидент произошел сегодня, 22 января, днем на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. Фура не смогла подняться в горку по Энгельса, дорога была скользкой.

Большегруз пытался вытащить внедорожник с помощью троса. Но попытки сдвинуть фуру были неудачными – трос порвался, автомобиль застрял у гостиницы "Северная".

Ранее сообщалось, "легковушка" улетела под "Камаз" на трассе в Карелии.