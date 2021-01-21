Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:13
"Следователь сказал, что они будут разбираться": предприниматель Леонид Белуга впервые прокомментировал свое задержание 21
21.01.2021 15:12
Сильный снегопад накроет Карелию в пятницу 2
21.01.2021 17:00
Власти Карелии сообщили о резком росте аварий на электросетях 13
Сегодня 06:40
Появились кадры с места ДТП, где на трассе в Карелии сгорел автомобиль (ФОТО) 1
21.01.2021 16:57

"Легковушка" улетела под "Камаз" на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:43, 22 Января 2021
фото: паблик Вконтакте пожарно-спасательного отряда Костомукши
Загрузка...

В жестком ДТП под Костомукшей пострадал один человек.

Как сообщается в официальном паблике пожарно-спасательный отряда Костомукши, сегодня, 22 января, в 10:50 подразделение (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации последствий ДТП. На   автодороге "Кочкома-Госграница" столкнулись два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

"Новости Костомукши" уточнили, что водитель автомобиля "Лада Калина" не учёл метеоусловия и врезался с автомобилем "Камаз". Пассажиру "легковушки" была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии молодая женщина устроила ДТП на "встречке" и получила травмы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп

Аналитика

21.01.2021 12:35
Тема недели
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 44
Известный предприниматель Леонид Белуга рассказал, как он планирует развивать бизнес, несмотря на репутационные потери и сложную ситуацию в экономике.
Чешского инвестора оставили без конкурентов 3
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
19.01.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»