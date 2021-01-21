"Легковушка" улетела под "Камаз" на трассе в Карелии (ФОТО)

В жестком ДТП под Костомукшей пострадал один человек.

Как сообщается в официальном паблике пожарно-спасательный отряда Костомукши, сегодня, 22 января, в 10:50 подразделение (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации последствий ДТП. На автодороге "Кочкома-Госграница" столкнулись два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

"Новости Костомукши" уточнили, что водитель автомобиля "Лада Калина" не учёл метеоусловия и врезался с автомобилем "Камаз". Пассажиру "легковушки" была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии молодая женщина устроила ДТП на "встречке" и получила травмы.