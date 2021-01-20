В Карелии молодая женщина устроила ДТП на "встречке" и получила травмы

Жесткая авария произошла на федеральной трассе Сортавала.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 20 января в 16:25 на 266 км + 590 м федеральной автодороги А-121 "Сортавала" в Сортавальском районе 31-летняя женщина, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, выехала на полосу встречного движения. Машина автоледи врезалась в автомобиль Opel Astra.

В результате ДТП водитель Chevrolet получила травмы. Женщине была оказана медицинская помощь.

Ранее автомобиль улетел в кювет и загорелся на трассе в Карелии.