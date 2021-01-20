Автомобиль улетел в кювет и загорелся на трассе в Карелии

Два жителя Мурманской области пострадали в ДТП в Лоухском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувшую среду в 14:20 на 1029км + 250м федеральной автодороги "Кола" 32-летний водитель автомобиля Audi A6 допустил съезд в кювет, где машина загорелась.

В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир, жители Мурманской области, получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины данного ДТП.

Ранее сообщалось, такси вылетело на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.