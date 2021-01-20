Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Чешского инвестора оставили без конкурентов 3
20.01.2021 12:55
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина" 21
20.01.2021 19:10
Массовое ИЖС планируется на месте снесенных аварийных домов в Петрозаводске 7
20.01.2021 14:35
Рыбак в Карелии, отогревший неизвестную птицу, пустил ее в ванну (ВИДЕО) 3
20.01.2021 13:05
Жители района Карелии не проявили интереса к вакцинации от COVID-19 7
20.01.2021 14:40

Автомобиль улетел в кювет и загорелся на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:52, 21 Января 2021
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Два жителя Мурманской области пострадали в ДТП в Лоухском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувшую среду в 14:20 на 1029км + 250м федеральной автодороги "Кола" 32-летний водитель автомобиля Audi A6 допустил съезд в кювет, где машина загорелась.

В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир, жители Мурманской области, получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины данного ДТП.

Ранее сообщалось, такси вылетело на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Аналитика

20.01.2021 13:00
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Чешского инвестора оставили без конкурентов 3
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 4
18.01.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»