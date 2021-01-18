Такси вылетело на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария на регулируемом перекрёстке произошла 18 января в 21:35. Один из участников происшествия двигался по улице Антикайнена в прямом направлении, со стороны проспекта Ленина, второй выезжал на перекрёсток с улицы Красная. Судя по видео, оба участника ДТП выехали на перекрёсток на желтый сигнал светофора.

От столкновения автомобиль такси, двигающийся по улице Антикайнена, отбросило на угол перекрёстка и тротуар, где, к счастью, не было пешеходов. Вторую "легковушку" развернуло на 90 градусов.

По информации ДТП ПТЗ, просшествие обошлось без пострадавших.

Момент ДТП запечатали видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее кроссовер протаранил "легковушку" в Петрозаводске.