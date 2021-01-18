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Такси вылетело на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:33, 19 Января 2021
фото: © ДТП ПТЗ
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Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария на регулируемом перекрёстке произошла 18 января в 21:35. Один из участников происшествия двигался по улице Антикайнена в прямом направлении, со стороны проспекта Ленина, второй выезжал на перекрёсток с улицы Красная. Судя по видео, оба участника ДТП выехали на перекрёсток на желтый сигнал светофора.

От столкновения автомобиль такси, двигающийся по улице Антикайнена, отбросило на угол перекрёстка и тротуар, где, к счастью, не было пешеходов. Вторую "легковушку" развернуло на 90 градусов.

По информации ДТП ПТЗ, просшествие обошлось без пострадавших.

Момент ДТП запечатали видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее кроссовер протаранил "легковушку" в Петрозаводске.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-19 14:37:19
Щас либерда про колесо от троллейбуса вспомнит и насчет заборов истерить начнет :)
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