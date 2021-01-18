Кроссовер протаранил "легковушку" в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и кроссовера произошло на улице Зайцева.

Автомобили Renault Logan и Infiniti столкнулись сегодня, 19 января, в 10:18 у дома №42а по улице Зайцева.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла, когда легковой автомобиль совершал маневр разворота от правого края проезжей части. В это же время кроссовер двигался в прямом попутном направлении.

От столкновения автомобили отбросило влево за пределы проезжей части.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Карелии.