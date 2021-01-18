Годовалый ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Карелии

Автомобиль врезался в силовое ограждение на трассе в Прионежском районе, пострадал ребенок.

В минувший понедельник, 18 января, на 1км + 180м автодороги "Кола, 435 км – ст. Шуйская" 42-летний водитель автомобиля Lada допустил съезд с дороги и врезался в силовое ограждение, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля – годовалый мальчик. Ребенку оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Ранее иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб под Петрозаводском.