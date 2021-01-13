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Иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб под Петрозаводском

Новости. Происшествия
11:12, 14 Января 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Водитель пострадал при ДТП на федеральной автодороги "Подъезд к аэропорту Петрозаводск", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую среду, 13 января, в 18:10 на 3 км + 200 м федеральной автодороги "Подъезд к аэропорту Петрозаводск" в Прионежском районе 25-летний водитель Hyundai Accent  допустил занос автомобиля. В результате машина вылетела с трассы и врезалась в опору уличного освещения.

Водитель получил травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее пьяный водитель грузовика врезался в дерево на севере Карелии.

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