Внедорожник сбил 70-летнего пешехода на дороге в Карелии

В Сортавальском районе пенсионер попал под колеса внедорожника и получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 11 июня, в 13.29 в Сортавальском районе, на 264 км автодороги "Сортавала", произошло ДТП.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомашины Chevrolet Niva совершил наезд на 70-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход травмирован.