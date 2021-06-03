Внедорожник врезался в «Камаз» на трассе в Карелии (ФОТО)

Авария произошла на трассе «Кола» у поселка Новая Вилга в Прионежском районе.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием Mitsubishi Pajero и «Камаза» зарегистрирована в минувшую среду в 20:10 на 421-м километре автодороги Р-21 «Кола», в районе поста ДПС у Новой Вилги.

По одной из версий, ДТП произошло, когда грузовой автомобиль выезжал на автотрассу с парковки. В это же время внедорожник двигался по федеральной трассе в прямом направлении. Автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в грузовик, повредив топливного бак. Произошел разлив дизельного топлива.

К счастью, обошлось без жертв.

По сообщению МЧС Карелии, для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска. На месте происшествия работали 11 человек, 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, водителя «Камаза», совершившего смертельное ДТП в Карелии, отправили в колонию.