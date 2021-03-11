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"Камаз" упал на "легковушку": виновника смертельного ДТП в Карелии отправили в колонию

Новости. Общество
06:40, 12 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Суд приговорил петрозаводчанина, устроившего смертельную аварию в Пряжинском районе, к двум годам колонии-поселения. Родные погибшего водителя недовольны.

Напомним, 15 августа 2020 года на 57-ом километре автодороги Петрозаводск-Суоярви, между поселком Кутижма и мостом через реку Сяпся, прошло серьезное ДТП.  Водитель "Камаза" из ООО "Саари", 41-летний житель Петрозаводска, пытался затормозить перед участком дороги с гравийным покрытием. Грузовик занесло, после чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем "Лада Гранта". В результате лобового столкновения легковушку отбросило в кювет и на нее сверху наехал самосвал. Водитель "Лады", 36-летний петрозаводчанин, от полученных травм скончался на месте происшествия. В ликвидации последствий ДТП участвовали сотрудники пожарно-спасательной службы Пряжинского района.

Уголовное дело в отношении водителя "Камаза" по грубому нарушению правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, недавно рассмотрела судья Пряжинского районного суда Ирина Кемпинен.

В судебном заседании мужчина признал факт совершения им преступления и принес извинения близким погибшего по его вине человека. В качестве смягчающих наказание водителю обстоятельств суд учел, что ранее он не был судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, работает. Отягчающих обстоятельств, по мнению суда, не имеется.

Суд признал петрозаводчанина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.

В рамках уголовного дела близкие погибшего 36-летнего водителя "Лады" - его мать, отец, брат и жена, интересы которой представляет адвокат Павел Гравченков, - заявили гражданские иски к ООО "Саари" (в собственности которого находится "Камаз") о возмещении им морального вреда. Общая сумма - 9,5 млн рублей.

Кроме того, супругой погибшего, четырехлетний сын которой остался без отца, заявлен иск о возмещении имущественного вреда, связанного с затратой на похороны трагически ушедшего из жизни мужа.

Однако суд, признав за названными четырьмя гражданскими истцами право на удовлетворение исков, оставил их "для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства". При этом суд сохранил ранее наложенный им арест на "Камаз", стоимостью 1 млн 309 тыс. рублей. В случае, когда являющееся источником повышенной опасности транспортное средство, в данном случае, "Камаз", принадлежит юридическому лицу, именно на него законом возлагается материальная ответственность за ДТП с тяжкими последствиями.

Как стало известно "Столице на Онего", близкие погибшего считают приговор виновному в его смерти водителю грузовика неоправданно мягким и намерены обжаловать его в Верховном суде Карелии.

Пока приговор не вступил в законную силу, осужденный виновник смертельного ДТП продолжает оставаться под подпиской о невыезде

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Комментарии

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paramparam
2021-03-12 08:44:21
Толку-то им его сажать, чай, не злодей какой. Деньги надо вытряхивать всеми средствами.
Гость
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