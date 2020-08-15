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Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:06, 16 Августа 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Смертельное ДТП произошло в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, 15 августа в 16:00 на 57 км автодороги Петрозаводск - Суоярви произошло столкновение двух автомобилей. На участке, где идет ремонт дороги, 41-летний водитель грузовика "Камаз" допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Ладой Гранта".

Водитель легковушки, 36-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее "Камаз" опрокинулся на трассе в Карелии.

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