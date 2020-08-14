"Камаз" опрокинулся на трассе в Карелии

ДТП произошло утром 14 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 8.50 на 3 км автодороги "Кривцы-Кубово" 55-летний водитель "Камаз" неправильно выбрал скорость движения при прохождении поворота, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.



В результате ДТП водитель травмирован. Мужчину доставили в Пудожскую больницу, после оказания медицинской помощи отпустили домой.



Проводится проверка.

Напомним, в Карелии легковушка столкнулась с грузовиком – есть пострадавшие.