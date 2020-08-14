"Камаз" опрокинулся на трассе в Карелии

ДТП произошло утром 14 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 8.50 на 3 км автодороги "Кривцы-Кубово" 55-летний водитель "Камаз" неправильно выбрал скорость движения при прохождении поворота, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.
В результате ДТП водитель травмирован. Мужчину доставили в Пудожскую больницу, после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Проводится проверка.
Напомним, в Карелии легковушка столкнулась с грузовиком – есть пострадавшие.
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