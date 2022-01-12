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Внедорожник застрял в колее в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:20, 13 Января 2022
фото: ДТП ПТЗ

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Колея на дорогах в Петрозаводске такая, что не каждый внедорожник способен из неё выехать.

На улице Казарменской в Петрозаводске накануне в полдень очевидцы наблюдали непростую дорожную ситуацию: внедорожник попал в ледяную колею, из которой не мог выехать, несмотря на хорошую зимнюю резину. Легковым автомобилям еще сложнее – в таком положении они просто садятся «на брюхо».

По словам водителей, глубина ледяного желоба на дорогах Петрозаводска сейчас составляет до 15 см, сечение круглое.

Видео о том, как застрявший внедорожник пытался освободиться из снежного плена, появилось на портале ДТП Петрозаводска и Карелии.

 

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Комментарии

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David.
2022-01-13 09:23:24
какая колея? "Прокладку" нужно поменять! :)
Гость
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