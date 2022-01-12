Внедорожник застрял в колее в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Колея на дорогах в Петрозаводске такая, что не каждый внедорожник способен из неё выехать.

На улице Казарменской в Петрозаводске накануне в полдень очевидцы наблюдали непростую дорожную ситуацию: внедорожник попал в ледяную колею, из которой не мог выехать, несмотря на хорошую зимнюю резину. Легковым автомобилям еще сложнее – в таком положении они просто садятся «на брюхо».

По словам водителей, глубина ледяного желоба на дорогах Петрозаводска сейчас составляет до 15 см, сечение круглое.

Видео о том, как застрявший внедорожник пытался освободиться из снежного плена, появилось на портале ДТП Петрозаводска и Карелии.