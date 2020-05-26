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Внесение в Основной закон России поправок о языках гарантирует их защиту на конституционном уровне

Новости. Политика
17:15, 27 Мая 2020
фото: ЦИК Карелии
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Поправки в Конституцию России закрепят объединяющую роль русского языка и позволят придать особый статус национальным языкам, что очень актуально для Карелии.

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" - так в новой редакции Конституции, а точнее, в ее 68-й статье, предлагается закрепить статус русского языка.

Поправка в Конституцию о статусе русского языка, в которой будет закрепляться его объединяющая роль, как и многие другие, была предложена Президентом России Владимиром Путиным. Одновременно глава государства внес поправку, согласно которой "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", она "поддерживается и охраняется государством". Помимо этого, статья 69 Конституции дополняется нормой о том, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

Весь этот комплекс изменений в Основной закон позволит закрепить объединяющую роль русского языка и одновременно подчеркнет единство и равноправие народов России, даст дополнительные возможности для сохранения и развития национальных языков.

Как никогда это актуально для Карелии, где язык коренного народа, имеющий два наречия, не имеет на региональном уровне статуса государственного. Конечно, это не мешало сохранять и развивать карельский язык – на протяжении последних десятилетий в это вкладывались немалые государственные средства, в том числе, на соответствующие направления в сферах образования культуры, национальной политики.

Однако, внесение в Основной закон поправок о языках гарантирует их защиту на конституционном уровне. А это уже особый государственный контроль и особая государственная задача.  

Подробнее – читайте на страницах совместного информационного проекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии, посвященного предстоящему всероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-27 17:47:38
А кто у нас говорит на великом и могучем русском языке, все привыкли матом разговаривать. Ведь нет же нужных слов ,только матом можно выразить своё негодование по поводу всего происходящего в стране.
новый
2020-05-27 17:45:46
Корчит либерастню от поправок. Они даже сути не понимают, но Навальный им приказал лишь бы против.
paramparam
2020-05-27 17:29:13
Про что это? Остальной бред частично хотя бы можно было в форме ФЗ оформить, не трогая Конституцию. А это вот что содержит, кроме подчёркиваний?
Leopol'd
2020-05-27 17:27:53
Так есть же Республика Карелия, у Республики есть свой основной закон. Внести упоминание о карельском. И не надо обнулений.
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