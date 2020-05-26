Внесение в Основной закон России поправок о языках гарантирует их защиту на конституционном уровне

Поправки в Конституцию России закрепят объединяющую роль русского языка и позволят придать особый статус национальным языкам, что очень актуально для Карелии.

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" - так в новой редакции Конституции, а точнее, в ее 68-й статье, предлагается закрепить статус русского языка.

Поправка в Конституцию о статусе русского языка, в которой будет закрепляться его объединяющая роль, как и многие другие, была предложена Президентом России Владимиром Путиным. Одновременно глава государства внес поправку, согласно которой "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", она "поддерживается и охраняется государством". Помимо этого, статья 69 Конституции дополняется нормой о том, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

Весь этот комплекс изменений в Основной закон позволит закрепить объединяющую роль русского языка и одновременно подчеркнет единство и равноправие народов России, даст дополнительные возможности для сохранения и развития национальных языков.

Как никогда это актуально для Карелии, где язык коренного народа, имеющий два наречия, не имеет на региональном уровне статуса государственного. Конечно, это не мешало сохранять и развивать карельский язык – на протяжении последних десятилетий в это вкладывались немалые государственные средства, в том числе, на соответствующие направления в сферах образования культуры, национальной политики.

Однако, внесение в Основной закон поправок о языках гарантирует их защиту на конституционном уровне. А это уже особый государственный контроль и особая государственная задача.

Подробнее – читайте на страницах совместного информационного проекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии, посвященного предстоящему всероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России.