ВНИМАНИЕ: В ночь на понедельник в Петрозаводске на четыре часа перекроют мост

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С 21 часа 28 января до 01 часа 29 января в Петрозаводске ограничат движение по мосту на улице Мерецкова – будут убирать снег.
Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев, мост будет перекрыт на три часа в связи с уборкой снега.
"Уборку и вывозку снега с территории моста, ограниченной столбиками, будет производить ООО ТехРент. Работы были начаты в минувшую субботу и продолжались до 5 утра сегодня".
Администрация города предупреждает водителей о временном ограничении движения, приносит извинения за вызванные этим неудобства и просит заранее определять маршрут объезда.
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