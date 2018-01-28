ВНИМАНИЕ: В ночь на понедельник в Петрозаводске на четыре часа перекроют мост

С 21 часа 28 января до 01 часа 29 января в Петрозаводске ограничат движение по мосту на улице Мерецкова – будут убирать снег.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев, мост будет перекрыт на три часа в связи с уборкой снега.

"Уборку и вывозку снега с территории моста, ограниченной столбиками, будет производить ООО ТехРент. Работы были начаты в минувшую субботу и продолжались до 5 утра сегодня".

Администрация города предупреждает водителей о временном ограничении движения, приносит извинения за вызванные этим неудобства и просит заранее определять маршрут объезда.